"Плюс нашої команди у тому, що у нас був тиждень на підготовку, а боснійці гратимуть через два дні на третій. Це не лише фізичне навантаження, а й психологічне. Воно позначатиметься. Тут ми маємо бонус. У Петракова варіативний склад для різноманітних ведень гри залежно від рахунку.

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Впевнений, що Васильович знає, що робить. Він виявляє мудрість, запрошуючи футболістів, про яких багато говорять. Стратегічно чи тактично? Насамперед тактично. Таким чином, він прибирає зайві розмови, які не потрібні перед важливим матчем.

Ми жодного поєдинку не зіграли на нуль – це головна проблема. Тому ми маємо більше забивати, щоб перемагати. Петраков мав одну перемогу, але оцінюватимуть якість гри. На тренера дивляться під великою лупою, йому важко, він під навантаженням. Але він нічого не втрачає, він може лише знайти.

Петраков не те щоб повернувся до Шевченка, а став на рейки футболу, в який хлопці грають у своїх клубах. Футбол, який називається сучасним. Який називається роботою із м'ячем, швидким футболом. Залишається питання щодо лівого флангу, хто там гратиме з Боснією. Циганков там не зовсім зручно почувається. Грати треба буде першим номером, а зон, куди можна тікати, не буде багато", – сказав Головко у коментарі YouTube-каналу "vZbirna".

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