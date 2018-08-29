Головко: Викличемо Русина та Коваленка до молодіжної збірної

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко розповів про підготовку команди до матчів з Латвією та Андоррою.

"З нападниками проблема поки залишається. У нас випав Алексєєв, який вчора на тренуванні відчув дискомфорт у коліні. На збір ми викличемо Назарія Русина, є Андрій Борячук, можна і про Мар'яна Шведа говорити як про форварда. Швидше за все, і Віктор Коваленко приїде до розташування молодіжної збірної. Тому хочеться вірити, що питання в атакувальній лінії будемо успішно вирішувати завдяки непоганому підбору виконавців.

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Матчі проти команд Латвії та Андорри будуть ключовими для молодіжної збірної України. До речі, одним із найскладніших поєдинків відбору був якраз перший, із Латвією, в якому ми не заслуговували на перемогу. У мене було багато претензій до підопічних. Хоча варто сказати, що і латвійці діяли добре.

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З Андоррою теж грати складно, незважаючи на те, що ми здобули у гостях перемогу з великим рахунком. Але, думаю, команда буде готова до цих зустрічей. Головне, щоб хлопці зрозуміли, що на Латвію і Андорру потрібно налаштовуватися так само, як на Англію, Голландію та Шотландію" – цитує Головка офіційний сайт ФФУ.

Нагадаємо, наступний поєдинок у відборі до Євро-2019 команда Головка проведе вдома проти Латвії 7 вересня. Після 6 турів Україна посідає 3 місце у групі.