"Робота в Динамо? Ми спілкувалися з Ігорем Михайловичем на цю тему, я йому висловив свою позицію по роботі, як я це бачу. В принципі, все. Він почув мене, я – його. Зараз я працюю в Кремені. Чому? Це теж крок. Перший крок. А робити його відразу в Динамо... Чому б і ні? Це теж можна. Але мені здається, що поступовий підхід до професії і розуміння повинен бути саме таким.

Головко пояснив, чому підтримав рішення Суркіса призначити Луческу в Динамо

Коли розмовляли із Суркісом? Навесні цього року. Але це була розмова не про роботу в клубі, а просто розмова. Я намагався організувати дитячо-юнацький турнір в Херсонській області, і з Суркісом ми обговорювали, в якому форматі це можна провести. Була потрібна допомога. І в цій розмові ми просто зачепили тему роботи. От і все", – зазначив Головко у інтерв'ю Sportarena.

Зазначимо, що Олександр очолює кременчуцький Кремінь, який посідає 11 місце у Першій лізі.

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