Головко: Швед – індивідуаліст, психотип у нього такий

Екс-головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко розповів про проблеми українців, які їдуть грати за кордон.

"Я скажу так: Зінченко – суперкомандний гравець. Якщо говорити про Циганкова, то він командно-індивідуальний виконавець. Швед – індивідуальний, менше командний. Це залежить від його внутрішнього стану. Психотип у нього такий.

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Що б ви йому не говорили, він буде уважно слухати, дивитись та спостерігати. Якщо він вас поважає, то буде робити на полі, що його просять. Якщо ж є якісь питання, він гратиме у свій футбол.

Швед хороший хлопець, він самотужки може "зробити" гру. Зараз він додав як уже дорослий футболіст.

Мар'ян потрапив до Іспанії. В чому проблема наших молодих хлопців, які туди їдуть? Вони думають, що їм там всі все винні. В мене таке враження.

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Є питання по кожному з них, у кого не вийшло. Це не питання до іспанських клубів чи агентів, це питання до самих хлопців. Там все дуже жорстко, тим більше, ти легіонер і повинен доводитиі", – сказав Головко в ефірі YouTube-програми TrenДец.