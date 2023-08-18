Головко: Середня лінія Аякса переграла Динамо у мобільності

Ліга Європи — 08:00 2849
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Зоря – РБ Лейпциг: анонс матчу Ліги Європи
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Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонівЛіга чемпіонів — 01:09 13817
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Аякс – Динамо – 3:1 – відео голів та огляд матчуЛіга чемпіонів — 01:03 10277
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Аякс – Динамо: онлайн-трансляція матчу плей-офф Ліги чемпіонів – як це булоЛіга чемпіонів — 22 серп 17261
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Ліга чемпіонів, плей-офф: АЕК обіграв Відеотон, Янг Бойз та Динамо Загреб розписали нічиюЛіга чемпіонів — 22 серп 445
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