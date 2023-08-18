Головко: Середня лінія Аякса переграла Динамо у мобільності

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко прокоментував результат матчу Ліги чемпіонів Аякс – Динамо.

"Один з факторів сьогоднішнього результату – це швидкий пропущений м'яч. Він зламав гру. Динамо пожвавилося тільки на 25-й хвилині, але все йшло за сценарієм Аякса.

Аякс – Динамо: перший провал у сезоні, дитячі подарунки і... збереження шансів на Лігу чемпіонів

Перше впало в око те, що Динамо поступилося в підборі м'яча. Середня лінія голландців по мобільності теж переграла киян. Все це призвело до того, що Динамо пропустило три м'ячі", – передає слова Олександра Головка sport.ua.

Нагадаємо, Динамо програло виїзний матч плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Аякса з рахунком 3:1.