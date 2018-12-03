Головко привітав Шевчука з якісною грою проти Шахтаря

Головний тренер молодіжної збірної України Олександр Головко поділився враженнями від матчу 17-го туру УПЛ Шахтар – Олімпік (2:2).

"Команди, які приймають суперників після єврокубків, завжди мають певну перевагу. Вони цілеспрямовано готуються до принципового матчу, адже мова йде про дербі. Звичайно, коли ти знаходишся в найжорстокішому графіку, з єврокубками та чемпіонатом, то грати реально складно. Інша справа, що Шахтар володіє двома складами, які в змозі вирішувати завдання.

Шахтар – Олімпік – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Але ми бачимо, що без стовідсоткового настрою і включення в гру результату не досягнеш. Хочу привітати Шевчука зі зрілою і якісною грою. Олімпік був ближчим до перемоги", – зазначив Головко в ефірі телеканалу Футбол 1.

Нагадаємо, після 17-ти турів УПЛ Олімпік знаходиться на 9-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 18 очок.

"Він бреше, чао": як Шевчук і Фонсека емоційно сварились після матчу Шахтар – Олімпік