Головко: Перемога над Шахтарем поверне Динамо у чемпіонські перегони

Наставник молодіжної збірної України Олександр Головко поділився очікуваннями від матчу Шахтар – Динамо. Класичне відбудеться 3 листопада.

"Очікую бойової гри. У матчах Шахтаря і Динамо завжди велика напруга, це принципові суперники. Думаю, буде цікаво.

"Шахтар також може сказати, що Динамо грає в антифутбол". Сенсаційний Львів, або Чому Хацкевич досі не подав у відставку

Динамо – це команда з характером, в останніх матчах з Шахтарем вони чітко виконували свій план на гру і це приносило результат. Ну ось в прийдешньому матчі теж подивимося, який план на гру буде у Динамо і чи вдасться їм знову чимось здивувати Шахтар.



Я не думаю, що Динамо гратиме виключно на контратаках. Я впевнений, що у Динамо заготовлено кілька планів на гру, від яких вони будуть відштовхуватися. Це можуть бути і швидкі контратаки, і позиційні атаки. Точно так само кілька варіантів гри буде заготовлено і у Шахтаря. Тут можливі варіанти і потрібно буде дивитися на те, що буде відбуватися на полі. Інша справа, що для команд перемога матиме різне значення . Три очки в матчі з Шахтарем – шанс для Динамо скоротити відставання і повернутися в чемпіонські перегони", – сказав Головко порталу Sport.ua.