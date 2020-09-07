Головний тренер першолігового Кременя Олександр Головко отримав звання найкращого тренера дебютного туру Першої ліги, повідомляє всеукраїнське об'єднання тренерів на своєму сайті.

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За оцінками експертів, фахівець отримав 4,8 з 5 можливих балів за матч. Тоді клуб з Кременчука сенсаційно обіграв на виїзді Волинь (3:2), яка у минулому сезоні боролась за чемпіонство. Наразі Кремінь ділить з Альянсом першість у другому за престижністю турнірі України.

До слова, це перша нагорода Олександра Головка на чолі Кременя, який він почав тренувати місяць тому. Попереднім місцем його тренерської роботи була молодіжна збірна України, яку він покинув у 2018 році.

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