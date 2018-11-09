Головко назвав момент, який став ключовим у матчі Динамо – Ренн

Екс-захисник киян Олександр Головко поділився враженнями від матчу Динамо – Ренн у Лізі Європи.

"Перше, що треба відзначити – це динаміка, з якою грала команда. Мінімум 75 хвилин був той футбол, який чекають вболівальники. І це дуже здорово.

Наступний момент – командна робота. Вона була на найвищому рівні. Було видно, що гравці Динамо прагнуть перемогти і за рахунок чого. Наприклад, були тактичні прийоми, пов'язані зі зміщенням в центр того ж Сідклея, постійно змінювалися флангові гравці з центральним нападником.

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Футболісти грали з великим бажанням. Незважаючи на поразку декілька днів тому від Шахтаря, було видно, що хлопці забули про той матч. Вчора вони йшли з поля з приємним відчуттям добре виконаної роботи.

Динамо зіграло сильно, але у Ренна були можливості забити. Напевно, для цієї гри ключовим моментом був сейв Бойка за рахунку 1:0. Десь з 68-ї хвилини була невелика пауза в грі Динамо, пов'язана з втомою, потрібно було перемикатись на інші оберти. І дуже вчасно був забитий гол зі штрафного Миколенка, після цього проблем у киян вже не було.

Взагалі було видно, що Динамо вийшло не просто грати матч, а матч, який воно обов'язково виграє. Ось було таке відчуття, коли дивився на кожного футболіста, як вони відпрацьовують, як вони працюють, як перекривають зони, як з доброю агресією біжать у відбір та які вимагають один від одного, що важливо", – сказав Головко "телеканалу Футбол 1".

Нагадаємо, Динамо в Києві впевнено перемогло Ренн.

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