Головко: Молодь Динамо зможе забити Челсі, якщо будуть контратаки

Екс-захисник Динамо Олександр Головко поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги Європи між Челсі та Динамо.

"Якщо судити за завданнями, які стоять в поточному сезоні перед Динамо, то жереб не найкращий, а якщо за станом команд, – не найгірший. Суперник киян зараз не в найкращому тонусі. Динамо на цьому тлі виглядає більш готовим колективом.

Травма Соля – випадковість. Більше турбує втрата Вербіча. Не думаю, що Динамо буде багато атакувати в Лондоні, але якщо будуть контратаки, то динамівська молодь зможе забити. У Русина шанс з'явиться. Челсі вдома – команда атакувальна і буде цікаво подивитися, що вони запропонують в Лізі Європи.

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Що найбільше тривожить у грі киян? Явних провалів у Динамо немає. Якщо "біло-сині" будуть діяти, як команда, шанс з'явиться. Правда, більше надій у мене на матч-відповідь. Важливо, щоб у киян була командна швидкість, щоб ніхто не дав слабинку, щоб атакувальній трійці Динамо було кому допомогти. Думаю, в Лондоні буде бій у середній лінії.

Склад на матч від Динамо? Думаю, на одній-двох позиціях можуть бути зміни. Можливо, Олександр Хацкевич віддасть перевагу Буяльському, може Сідклею, не знаю. Чого очікую від гри? Якості. Хочеться, щоб у киян не було мандражу. Динамо – команда, хоч і молода, але вже досвідчена. Сподіваюся, в Лондоні "біло-синім" вдасться показати всі свої сильні сторони", – передає слова Головка Команда№1.

Нагадаємо, Динамо сьогодні зіграє проти Челсі на Стемфорд Брідж у 1/8 фіналу Ліги Європи. Стартовий свисток у зустрічі пролунає о 22 годині.

Челсі – Динамо: анонс матчу Ліги Європи