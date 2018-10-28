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Головко: Коваленко став лідером молодіжної збірної України

23 жовтня 10:26 379 Читать на русском
Головко: Коваленко став лідером молодіжної збірної України
Віктор Коваленко / Фото ФФУ

Головний тренер збірної України U-21 Олександр Головко назвав потенційних кандидатів у головну національну команду.

"Хто може бути кадидатом в головну збірну України? Це хлопці 1996-1997 років народження, які вже знаходяться під рукою в Шевченка.

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На жаль, не можу повноцінно судити про Василя Кравця, який зіграв лише один матч, в Англії, і проявив себе добре. Піхальонок відмінно діяв у поєдинку з Шотландією і взагалі поступово став основним у молодіжці.

Відзначив би Третьякова – у нього є ресурс і бажання. Є куди рости Кирюханцеву, який стабільно грає на фланзі у Маріуполі. Добрим словом хочеться згадати також опорників – Шепелєва й Коваленка, який знайшов мотивацію після повернення з першої збірної і став у молодіжці лідером", – цитує Головка офіційний сайт ФФУ.

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