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Головко: Коваленко проходить вогонь, воду і мідні труби

21:24 1 Читать на русском
Головко: Коваленко проходить вогонь, воду і мідні труби
Віктор Коваленко / Футбол 24

Колишній тренер молодіжної збірної України Олександр Головко поділився своєю думкою щодо хавбека Шахтаря Віктора Коваленка.

"Я б не сказав, що у Коваленка щось феноменальне було. Просто в тій когорті футболістів він виділявся. І я не можу сказати, що він зупинився в розвитку. Просто він проходить вогонь, воду і мідні труби.

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Слава, гроші і критика – з цим мало хто може впоратись. Але є помічники, тренери, які можуть підказати гравцю, в чому він правий, а в чому ні. Якщо він готовий вчитися, то зробить крок вперед.

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У Шахтарі Луческу, де трансферна вартість всієї команди була дуже висока, його потрапляння в число 18 гравців було виправдане. Все правильно оцінено. Інша справа, впорався він з цією оцінкою чи ні", – сказав Головко в ефірі YouTube-програми TrenДец.

Теги
Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Олександр Головко Олександр Головко
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