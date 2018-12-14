Головко: Головним завданням Ворскли в цьому році було привезти Арсенал

Наставник збірної України U-21 та телевізійний експерт Олександр Головко прокоментував виступи Ворскли в груповому раунді Ліги Європи.

"Цей груповий турнір дав Ворсклі досвід. Його дійсно ніде не купиш. Його можна тільки пережити. Багато таких зустрічей буде. І думаю, кожен з футболістів прекрасно розуміє, до чого йому потрібно прагнути.

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Це певний крок і для клубу. Якщо команда "тягне", то і клуб повинен "тягнути". Керівники повинні реально розуміти, які завдання вони ставлять.

Я так розумію, головним завданням в цьому році було привезти Арсенал. Інша справа, що у нас в країні форс-мажорні обставини, і команда зіграла в Києві.

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Зараз Ворскла в чемпіонаті знаходиться на п'ятому місці. Може, їм тепер стане легше. Потрібно буде сконцентруватися більше на "шістці", потраплянні туди. Треба там закріпитися", – цитує Олександра Головка сайт телеканалів "Футбол 1/2".

Нагадаємо, що в останньому турі Ворскла програла Спортінгу та завершила виступи в Лізі Європи на третьому місці групи.