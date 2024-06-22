У суботу, 22 червня, Грузія та Чехія зіграли внічию в матчі другого туру групового етапу Євро-2024 (1:1). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Жорж Мікаутадзе став шостим гравцем, який забив обидва перші м'ячі своїй збірній на чемпіонаті Європи і першим після Андрія Шевченка. У 2012 році найкращий футболіст в історії збірної України відзначився дублем у ворота Швеції; Мікаутадзе забив у двох різних матчах – проти Туреччини та Чехії. У ворота чехів Жорж забив з пенальті, який був призначений за гру рукою у виконанні Робіна Гранача.

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Після перерви Патріку Шику ударом грудьми (!) вдалося зрівняти рахунок. Тепер він входить до трійки найкращих бомбардирів в історії Євро в пропорції зіграних матчів і забитих м'ячів (0,86 - 7 ігор і 6 голів). За цим показником форвард Байєра поступається тільки Мішелю Платіні, показник якого становить 1,8 (5 матчів і 9 голів).