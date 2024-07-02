Гольовий дебют Брагару у відеоогляді матчу Динамо – Інгулець – 4:0
16:08 - Читать на русском
Динамо розгромило Інгулець (4:0) в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Товариський матч
Динамо – Інгулець – 4:0
Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.
Кияни зробили цей спаринг закритим, але однаково опублікували відео голів. Інгулець, який повернувся в УПЛ, не зміг дати гідний бій фавориту.
Динамо у першому спарингу міжсезоння розбило новачка УПЛ – дебютний гол Брагару в секретному матчі
Відзначимо, що рахунок відкрив Максим Брагару, для якого це був перший матч у команді Олександра Шовковського. Також заслуговує на увагу Кирило Пашко, в активі якого гол та результативна передача.
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