Динамо розгромило Інгулець (4:0) в товариському матчі. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Товариський матч

Динамо – Інгулець – 4:0

Голи: Брагару, 39, Пашко, 46, Лонвейк, 56, Попов.

Кияни зробили цей спаринг закритим, але однаково опублікували відео голів. Інгулець, який повернувся в УПЛ, не зміг дати гідний бій фавориту.

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Відзначимо, що рахунок відкрив Максим Брагару, для якого це був перший матч у команді Олександра Шовковського. Також заслуговує на увагу Кирило Пашко, в активі якого гол та результативна передача.