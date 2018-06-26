Головін зароблятиме в Ювентусі 3 млн євро на рік

Ювентус прагне підписати молодого півзахисника ЦСКА та збірної Росії Олександра Головіна.

Туринський Ювентус продовжує вести переговори щодо хавбека ЦСКА Олександра Головіна. За інформацією goal.com, росіянин зароблятиме в Італії 3 мільйони євро на рік.

Головін не став спілкуватися з Першим каналом через надмірну похвалу

"Армійці" сподіваються підвищити трансферну вартість футболіста з 20 до 25 мільйонів євро.

Також видання повідомляє, що півзахисник Арсенала Джек Вілшер не входить в трансферні плани чемпіона Італії.

Головіна також сватали в лондонський Арсенал, проти якого він грав в 1/4 фіналу Ліги Європи.