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Головін зароблятиме в Ювентусі 3 млн євро на рік

25 червня 17:37 879 Читать на русском
Головін зароблятиме в Ювентусі 3 млн євро на рік
Олександр Головін / Getty Images

Ювентус прагне підписати молодого півзахисника ЦСКА та збірної Росії Олександра Головіна.

Туринський Ювентус продовжує вести переговори щодо хавбека ЦСКА Олександра Головіна. За інформацією goal.com, росіянин зароблятиме в Італії 3 мільйони євро на рік.

Головін не став спілкуватися з Першим каналом через надмірну похвалу

"Армійці" сподіваються підвищити трансферну вартість футболіста з 20 до 25 мільйонів євро.

Також видання повідомляє, що півзахисник Арсенала Джек Вілшер не входить в трансферні плани чемпіона Італії.

Головіна також сватали в лондонський Арсенал, проти якого він грав в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Теги
Італія Трансфери Трансфери Чемпіонату Італії Олександр Головін Олександр Головін Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус ЦСКА Москва ЦСКА Москва
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