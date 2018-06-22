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Головін не став спілкуватися з Першим каналом через надмірну похвалу

15 червня 09:50 702 Читать на русском
Головін не став спілкуватися з Першим каналом через надмірну похвалу
Олександр Головін / Фото з соцмереж

Черговий курйоз трапився на ЧС-2018 після матчу Росія – Саудівська Аравія за участю півзахисника господарів Олександра Головіна.

Після матчу Головіна запросили на пряме включення в програму "Пусть говорят" на першому каналі Росії. Футболісту стало соромно від надмірної похвали, яку озвучували гості програми в його адресу.

"Сьогодні відбулося народження нової російської зірки. Це Олександр Головін. Дві передачі і блискучий гол зі штрафного. Під таким пресом знаходиться цей гравець.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Кажуть, що Ювентус за нього бореться, що Мілан сьогодні дивився саме на нього. І ось зірки перевіряються саме так, як вони грають під тиском", – заявив один з гостей програми.

Головіну стало ніяково. Він зняв навушник та прийняв рішення вийти з ефіру, так і не сказавши ні слова.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія футбольні курйози Росія - Саудівська Аравія Чемпіонат світу-2018 Олександр Головін Олександр Головін
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