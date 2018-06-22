Головін не став спілкуватися з Першим каналом через надмірну похвалу

Черговий курйоз трапився на ЧС-2018 після матчу Росія – Саудівська Аравія за участю півзахисника господарів Олександра Головіна.

Після матчу Головіна запросили на пряме включення в програму "Пусть говорят" на першому каналі Росії. Футболісту стало соромно від надмірної похвали, яку озвучували гості програми в його адресу.

"Сьогодні відбулося народження нової російської зірки. Це Олександр Головін. Дві передачі і блискучий гол зі штрафного. Під таким пресом знаходиться цей гравець.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Кажуть, що Ювентус за нього бореться, що Мілан сьогодні дивився саме на нього. І ось зірки перевіряються саме так, як вони грають під тиском", – заявив один з гостей програми.

Головіну стало ніяково. Він зняв навушник та прийняв рішення вийти з ефіру, так і не сказавши ні слова.