Головін: Героєм сьогоднішнього матчу себе не відчуваю

Півзахисник збірної Росії Олександр Головін прокоментував перемогу своєї команди над Саудівською Аравією 5:0 у першому матчі ЧС-2018.

"Головним героєм сьогоднішнього матчу я себе не відчуваю. Грала добре вся команда. Всі виклалися, підготувалися і дали бій. Не сказати, що аравійців пройшли легко. Напевно, хто не дивився матч, за рахунком скаже, що легко, але вони дуже добре володіли м'ячем, десь моментами було дуже важко вступати у відбір.

Аравійці дуже технічні хлопці, але ми підготувалися. Знали, що вони грають авантюрно, і пресингом їх десь накривали. Зрозумів, що це розгром, коли забив на 93-й хвилині.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Чи ми досягли максимального результату? Тут різниці немає – 5:0, 10:0 або 1:0, тому що це в будь-якому випадку три очки. Ми задоволені грою, що завоювали три очки, і спокійно готуємося до наступної гри. Не можна надавати цьому великого значення, тому що може статися щось не дуже добре", – цитує Головіна видання championat.

Варто відзначити, що Олександр відзначився в матчі забитим голом та 2 асистами.