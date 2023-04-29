СК Дніпро-1 продовжує переслідувати Шахтар, обігравши Інгулець у матчі 23-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Інгулець – СК Дніпро-1 на "Футбол 24".

Дніпряни виглядали активніше у першій половині, але голів до перерви вболівальники не побачили. А на старті другого тайму Гуцуляк заробив сумнівний пенальті, який реалізував Довбик – 20 гол нападника в сезоні.

СК Дніпро-1 дотиснув Інгулець завдяки скандальному пенальті – шедевр у стилі зіркового бразильця, шалені цифри Довбика

Через 7 хвилин Когут встановив остаточний рахунок у зустрічі – Сваток зробив довгу передачу через усе поле, а Ігор ударом головою перекинув воротаря.

Ця перемога дозволила СК Дніпро-1 набрати 51 пункт та залишитись другим, а Інгулець з 26 очками розташувався на 10 сходинці.