Туреччина приймала Нідерланди в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

Турки шокували іменитого суперника швидкими голами і на старті другого тайму вже вели у рахунку 3:0.

Наставник збірної Нідерландів скептично налаштований щодо шансів ван Дейка поїхати на Євро-2020

Після такого "нокдауну" гравці Нідерландів прокинулись і навіть зуміли відквитати два м'ячі, але інтрига дуже швидко погасла. Бурак Їлмаз незадовго до фінального свистка ювелірним ударом зі штрафного відзначився хет-триком, чим і поховав сподівання гостей на очки у цій зустрічі.

Нагадаємо, Нідерланди протистоятимуть українцям на груповому етапі Євро-2020.

Туреччина ефектно перемогла Нідерланди, забивши чотири голи – Бурак Їлмаз оформив хет-трик, Депай не реалізував пенальті