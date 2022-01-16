Астон Вілла і Манчестер Юнайтед поділили очки у 22-му турі АПЛ. Дивіться відео голів і огляд поєдинку.

"Червоні дияволи" швидко відкрили рахунок – Еміліано Мартінес зганьбився, пропустивши м'яч поміж ніг після удару Бруну Фернандеша. У другому таймі португалець оформив дубль, скориставшись вдалим відбором і пасом Фреда.

Ман Юнайтед втратив перемогу над Астон Віллою попри перевагу в 2 голи – Коутінью забив у дебютному матчі за бірмінгемців

Стівен Джеррард кинув у бій Філіппе Коутінью, для якого ця гра стала першою в АПЛ після переходу з Барселони. І бразилець не підвів – спершу в боротьбі з ним захисник МЮ скинув м'яч під удар Ремзі, а потім і сам Філіппе вразив ворота Де Хеа!

2:2 – МЮ залишився 7-м, "віллани" на 13-й позиції.