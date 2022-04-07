У першому таймі команди обмінялися голами Сіністерри і Олаїнки, а по перерві почалися неймовірні гойдалки. Їра Сор вперше у матчі вивів Славію вперед, проте чехи пропустили ще двічі. На жаль, в моменті з голом Сенесі не допрацював український центрбек Тарас Качараба, а його земляк Максим Таловєров отримав жовту картку і був замінений на 66-й хвилині.

Славія Прага вирвала нічию з Фейєнордом у Лізі конференцій – результативна помилка Качараби і шість голів

Останнє слово все ж було за Славією. Вже в компенсований час Фейєнорд влаштував пожежу у власному карному майданчику, яку "погасив" потужний удар Траоре – 3:3.