Головаш назвав причину невдалих виступів українців у Бундеслізі

Відомий футбольний агент Андрій Головаш поділився думками щодо гри наших легіонерів у чемпіонаті Німеччини.

"Потрібно звернути увагу на те, що Воронін з 15 років жив в Німеччині. Основна проблема українських футболістів – у них була відсутня конкуренція в чемпіонаті України.

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У всіх хлопців є певний рівень, але він не відповідає Бундеслізі. Конкуренція там не лише на полі, але й на тренуваннях. В Україні футболісти були недоторканні. Було неважливо, як вони зіграють, вони все одно вийдуть на наступний матч", – сказав Головаш у програмі "Великий футбол".

Нагадаємо, Воронін розпочав свої виступи у Бундеслізі у 1998 році за менхенгладбаську Борусію. Протягом кар'єри встиг також пограти за Майнц, Кельн, Байєр, Герту та Фортуну.

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