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Гольова засуха у Лізі чемпіонів – останнього разу в турнірі таке було за участі Динамо

10:22 673 Читать на русском
Гольова засуха у Лізі чемпіонів – останнього разу в турнірі таке було за участі Динамо
Ліон – Барселона / ФК Барселона

Обидва матчі ігрового дня Ліги чемпіонів закінчились безгольовою нічиєю.

19 лютого відбулись матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Баварією, а також між Ліоном та Барселоною. Обидва поєдинки закінчились з рахунком 0:0.

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Це другий випадок в історії найпрестижнішого клубного євротурніру, коли у ігровий день не було забито жодного м’яча. Вперше це сталось 15 березня 2016 року, коли матчі Атлетіко – ПСВ та Манчестер Сіті – Динамо завершились без забитих голів.

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Зауважимо, що тоді другий матч між Манчестер Сіті та Динамо завершився перемогою "містян" з рахунком 3:1, а кияни покинули турнір.

До слова, матчі-відповіді між Ліверпулем і Баварією та між Ліоном і Барселоною відбудуться 13 березня.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЛюм'єр (Ліон)

Ліон - Барселона: Вівторок 19 лютого 2019

Ліон
Матч завершено
0 : 0
Барселона
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