Голова юридичної служби Шахтаря Харитончук: Треба було давати всім по 2 матчі, або не дискваліфіковувати нікого

Голова юридичної служби Шахтаря Андрій Харитончук прокоментував рішення КДК ФФУ дискваліфікувати захисника Ісмаїлі на 2 поєдинки.

"Ми незадоволені рішенням КДК ФФУ. Наші аргументи, які ми надсилали, не були почуті. Ми прислали детальне відео інциденту, зокрема, ті, хто розпочали, Кендзьора і Кадар, що не були покарані додатково КДК. Бурда також не був і тільки Ісмаїлі отримав два матчі.

Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛ

Ми вважаємо, що в порушенні дисциплінарних правил КДК не врахував провини кожного футболіста. Санкції не є пропорційними. Потрібно було або всім давати по два матчі, або не дискваліфікувати нікого.

Апеляцію подавати ми не будемо, така можливість не передбачена правилами ФФУ", – сказав Харитончук в ефірі каналу Футбол 1.

"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію Ісмаїлі