Голова правління Кешли Ахундов – про Максимова: Він досить неадекватна людина

Голова Наглядової ради азербайджанського футбольного клубу Кешла Заур Ахундов розповів, чому клуб попрощався з Юрієм Максимовим.

"Як можна закривати очі на такий результат? Ми витрачаємо гроші на команду і повинні вимагати за це результат. Яка повинна бути реакція керівництва клубу за поразку від команди з Мальти, причому з великим рахунком?

Максимов прокоментував звільнення з Кешли

Він досить неадекватна людина. Я, як голова клубу, після першої гри почав вимагати у нього пояснень, чому новачки команди повинні сидіти на "лаві", після 1:3 він не зробив змін, щоб вплинути на результат, і не підсилив атаку? Як можна продовжувати грати в обережний футбол, коли ти програєш 1:4? Ти повинен зробити щось, щоб команда відіграла хоча б один м'яч, а не відмазувати словами, що розгубився під час гри.

З його контрактом ніяких проблем не було. Які взагалі можуть бути проблеми з цим? Ми ж не можемо утримувати тренера без контракту. Документ був готовий, він був на зборах, потім вирушив в Мальту. Я підписав його контракт і він міг забрати його з офісу в будь-який момент.

Ви думаєте він почав би роботу з командою без контракту? Як взагалі можна говорити про контракт, коли ти випускаєш на поле неготових футболістів. В останні дні він почав вести себе досить неадекватно. Навіть футболісти скаржилися на нього. Футболістам не подобалося, що він не дає їм грати в футбол, а вимагає сидіти в обороні.

Ця ситуація не могла нас влаштовувати. Зрештою вся футбольна громадськість країни була шокована такою грою і результатом", – цитує Ахундова azerisport.com.