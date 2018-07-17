toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ТРАНСФЕРИ ФРАНЦІЯ - ХОРВАТІЯ Фінал ЧС 2018 Новини ЧС 2018

Голова правління Кешли Ахундов – про Максимова: Він досить неадекватна людина

11:52 682 Читать на русском
Голова правління Кешли Ахундов – про Максимова: Він досить неадекватна людина
Юрій Максимов / фото з соцмереж

Голова Наглядової ради азербайджанського футбольного клубу Кешла Заур Ахундов розповів, чому клуб попрощався з Юрієм Максимовим.

"Як можна закривати очі на такий результат? Ми витрачаємо гроші на команду і повинні вимагати за це результат. Яка повинна бути реакція керівництва клубу за поразку від команди з Мальти, причому з великим рахунком?

Максимов прокоментував звільнення з Кешли

Він досить неадекватна людина. Я, як голова клубу, після першої гри почав вимагати у нього пояснень, чому новачки команди повинні сидіти на "лаві", після 1:3 він не зробив змін, щоб вплинути на результат, і не підсилив атаку? Як можна продовжувати грати в обережний футбол, коли ти програєш 1:4? Ти повинен зробити щось, щоб команда відіграла хоча б один м'яч, а не відмазувати словами, що розгубився під час гри.

З його контрактом ніяких проблем не було. Які взагалі можуть бути проблеми з цим? Ми ж не можемо утримувати тренера без контракту. Документ був готовий, він був на зборах, потім вирушив в Мальту. Я підписав його контракт і він міг забрати його з офісу в будь-який момент.

Ви думаєте він почав би роботу з командою без контракту? Як взагалі можна говорити про контракт, коли ти випускаєш на поле неготових футболістів. В останні дні він почав вести себе досить неадекватно. Навіть футболісти скаржилися на нього. Футболістам не подобалося, що він не дає їм грати в футбол, а вимагає сидіти в обороні.

Ця ситуація не могла нас влаштовувати. Зрештою вся футбольна громадськість країни була шокована такою грою і результатом", – цитує Ахундова azerisport.com.

Ліга Європи1-й кваліф. раунд, перші матчі

Бальцан - Кешла: Четвер 12 липня 2018

Бальцан
Матч завершено
4 : 1
Кешла
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Світ Азербайджан Юрій Максимов Кешла Кешла Бальцан - Кешла
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
7
хв
Скоп'є
18:55
Рейнджерс
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук