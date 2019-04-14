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Севілья та Бетіс влаштували гольову перестрілку – відеоогляд матчу

11:41 168 Читать на русском
Севілья та Бетіс влаштували гольову перестрілку – відеоогляд матчу
Севілья – Бетіс – 3:2

Севілья у видовищному матчі перемогла Бетіс в 32-му турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

27’ Мунір Ель-Хаддаді
59’ Пабло Сарабія
64’ Франко Васкес
 
Джованні Ло Чельсо 55’
Крістіан Тельйо 82’
27’ Мунір Ель-Хаддаді
55’ Джованні Ло Чельсо
59’ Пабло Сарабія
64’ Франко Васкес
82’ Крістіан Тельйо

За доволі рівної гри першою забила Севілья: на 26-й хвилині з передачі Пабло Сарабії рахунок розмочив Мунір Ель-Хаддаді.

По перерві Ло Чельсо відновив паритет у зустрічі, але за 4 хвилини після цього Сарабія оформив дубль, а на екваторі другого тайму Васкес зробив перевагу севільців комфортною, однак Бетіс не склав зброю.

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"Огірочки" скоротили відставання на 82-й хвилині зусиллями Тельйо, але їм не вистачило часу, аби звести матч хоча б до нічиєї.

. Після цієї перемоги Севілья піднімається на 4-те місце і набирає 52 очки, Бетіс з 43-ма пунктами залишається на 9-му щаблі.

Теги
Іспанія Відеоновини Севілья - Бетіс Севілья Севілья Бетіс Бетіс
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