"У нас не так багато таких ситуацій, коли дуже багато легіонерів забивають водночас гол.

Зінченко виділив двох гравців з УПЛ, яких хотів би бачити в Арсеналі

Хочеться частіше це бачити, але я дуже радий за хлопців, що вони демонструють хорошу гру.

Миколенко? Машина. Гольова машина. Я вже не знаю, як його наздогнати. Чи добре, що Арсенал найближчим часом не грає з Евертоном? 100 відсотків", – сказав Зінченко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, Олександр у матчі останнього туру АПЛ зумів забити вперше в сезоні в ворота Бернлі (дебютний гол на Емірейтс), натомість Миколенко розписався у воротах Брайтона та Крістал Пелас у двох поєдинках поспіль.

"Беллінгем виділявся вже у 15 років": українець у збірній Англії – відкривав Фодена і Рашфорда, працював із Фергюсоном