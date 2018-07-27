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Голова КДК ФФУ: Щодо Кадара та Кендзьори дисциплінарних рішень не буде

18:19 4 Читать на русском
Голова КДК ФФУ: Щодо Кадара та Кендзьори дисциплінарних рішень не буде
Тамаш Кадар / соцмережі

Голова КДК ФФУ Андрій Шумілов пояснив рішення не дискваліфіковувати Тамаша Кадара і Томаша Кендзьори.

"Щодо Кадара і Кендзьори дисциплінарних рішень немає і не буде. Ми розглянули цей епізод з такої самої сторони і не можемо втручатися як орган правосуддя в кожен епізод суддівства, який відбувається на полі. Для цього, можливо, колись буде застосована система VAR, де є арбітри, які дають свою оцінку.

Ісмаїлі отримав додаткову дискваліфікацію від КДК ФФУ, але зіграє з Динамо в 3 турі УПЛ

Ми порахували, що цей епізод не привів до серйозних наслідків, масових бійок або щось таке. Так що ми не порушували провадження у цій справі", – сказав Шумілов в ефірі каналу Футбол 1.

"Важливо, щоб Динамо та Шахтар зіграли між собою у найсильніших складах", – ФФУ цікаво пояснила дискваліфікацію Ісмаїлі

Суперкубок України

Шахтар - Динамо: Субота 21 липня 2018

Шахтар
Матч завершено
0 : 1
Динамо
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Шахтар Шахтар Андрій Шумілов Шахтар - Динамо КДК ФФУ Томаш Кедзьора Томаш Кедзьора Тамаш Кадар Тамаш Кадар Динамо Динамо
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