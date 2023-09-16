У дебютному поєдинку кваліфікації чемпіонату світу "синьо-жовті" каменя на камені не залишили від бельгійців (10:2). Дивіться відео голів і огляд зустрічі на "Футбол 24".

Збірна України у стартовому матчі відбору на ЧС-2024 вийшла вперед вже на першій хвилині, а на перерву пішла перемагаючи з рахунком 7:1.

Збірна України з футзалу принизила Бельгію 10 голами у старті відбору на ЧС-2024 – "синьо-жовте" прокляття триває

Після відпочинку підопічні Олександра Косенка дозволили Ель Факірі оформити дубль, натомість у відповідь забили ще тричі, довівши кількість своїх голів до двозначного числа. Як наслідок, "синьо-жовті" очолили турнірну таблицю групи В – наступним нашим суперником буде збірна Польщі.