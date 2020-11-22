Гольова феєрія з трьома пенальті у відеоогляді матчу Минай – СК Дніпро-1 – 3:2
17:00 - Читать на русском
Минай у напруженому поєдинку 10 туру УПЛ переміг СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".
завершено
45+3’ Анатолій Нурієв
79’ Василь Пиняшко
90’ Анатолій Нурієв
Олексій Хобленко 15’
Олексій Хобленко 68’
Дмитро Коркішко 90+7’
15’ Олексій Хобленко
45+3’ Анатолій Нурієв
68’ Олексій Хобленко
79’ Василь Пиняшко
90’ Анатолій Нурієв
90+7’ Дмитро Коркішко
Зустріч була принциповою для обох, адже вони розташовувались поблизу у турнірній таблиці УПЛ. У першому таймі команди реалізували по одному пенальті, а от друга 45-хвилинка була куди більш цікава.
Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, трьома пенальті та вилученням
Вилучення Хобленка посприяло продовженню камбеку Миная – забили Пиняшко та Нурієв. На 90+7 відзначився Коркішко з пенальті, проте це не врятувало дніпрян. 3:2 – Минай обходить СК Дніпро-1 і йде десятим, підопічні Йовічевіча опускаються на 11 сходинку.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter