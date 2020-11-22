Минай у напруженому поєдинку 10 туру УПЛ переміг СК Дніпро-1. Дивіться відео голів та найцікавіших моментів матчу на "Футбол 24".

Зустріч була принциповою для обох, адже вони розташовувались поблизу у турнірній таблиці УПЛ. У першому таймі команди реалізували по одному пенальті, а от друга 45-хвилинка була куди більш цікава.

Минай втримав перемогу над СК Дніпро-1 у матчі з п'ятьма голами, трьома пенальті та вилученням

Вилучення Хобленка посприяло продовженню камбеку Миная – забили Пиняшко та Нурієв. На 90+7 відзначився Коркішко з пенальті, проте це не врятувало дніпрян. 3:2 – Минай обходить СК Дніпро-1 і йде десятим, підопічні Йовічевіча опускаються на 11 сходинку.