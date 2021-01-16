Вулверхемптон поступився Вест Бромвічу в рамках 19-го туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів поєдинку на "Футбол 24".

Блек-Кантрі дербі подарувало вболівальникам 5 голів. Спершу м'ячем з пенальті відзначився Перейра, але Вулверхемптон вже до перерви вийшов вперед – Сілва зрівняв після пасу п'яткою, а за кілька миттєвостей Болі швидко зреагував після подачі з кутового.

Вулверхемптон у божевільному матчі із п'ятьма голами та двома пенальті поступився Вест Бромвічу

У другій 45-хвилинці Вест Бромвіч зрівняв зусиллями Аджаї та вирвав перемогу завдяки другому влучному пострілу Феррейри з позначки. "Дрозди" з 11 очками розташувались передостанніми, "вовки" залишились 14-ми з 22 заліковими балами.