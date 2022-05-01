Лаціо у надрезультативному поєдинку вирвав перемогу над Спецією в рамках 35-го туру Серії А. Дивіться огляд зустрічі на Футбол 24.

Поєдинок розпочався успішно для Спеції – вже на 9 хвилині Аду вивів господарів вперед, головою замкнувши рикошет після розіграшу штрафного. До перерви команди обмінялись голами: Іммобіле реалізував пенальті, але Спеція знову вийшла вперед – Агуделло обікрав захисника у центрі поля, вибіг 1 на 1 та пробив над воротарем.

Сампдорія без Супряги здолала Дженоа, Коваленко застав кінцівку яскравої битви Лаціо та Спеції

По перерві "орли" знову зрівняли становище – після рикошету від стійки м'яч влучив у воротаря та опинився у воротах. Втім, Христов миттєво знову вивів Спецію вперед. Мілінковіч-Савіч вчергове зрівняв рахунок у зустрічі на 68 хвилині, а під завісу зустрічі Ачербі вирвав перемогу для Лаціо. Коваленко вийшов на 82 хвилині при рахунку 3:3.