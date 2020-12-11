"Кельти" відкрили рахунок на 21-й хвилині після кутового – Тернбулл навісив, а Крістофер Жульєн прокинув м'яч у дальній кут. Проте, гості забили у відповідь вже за три хвилини. Це Язиджі підібрав м'яч після необачної передачі оборонця і прострілив на Жонатана Іконе – 1:1.

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Статус-кво шотландці відновили на 28-й – Каллум Макгрегор впевнено реалізував одинадцятиметровий за безглуздий фол проти Фрімпонга. У другій половини команди обмінялися голами. Спочатку Тімоті Веа забив дебютний гол у єврокубках, вдало зігравши на добиванні після штрафного. Але на 75-й Девід Тернбулл вирвав перемогу для Селтіка – талант класно замкнув фланговий простріл Айєра.

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