Гольова феєрія Мілана у відеоогляді матчу проти Лечче

У рамках 27-го туру італійської Серії А Мілан розгромив Лечче на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині зусиллями Кастільєхо, який замкнув простріл Чалханоглу. "Жовто-червоні" забили у відповідь ще до перерви, але гол скасували через VAR.

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Щоправда, Лечче таки зрівняв рахунок на старті другого тайму – Манкозу впевнено реалізував пенальті. Однак, далі на полі була лише одна команда. Міланці спочатку забили двічі впродовж трьох хвилин, коли Бонавентура вдало зіграв на добиванні, а Ребіч реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. А потім господарів добив Леау – молодий нападник забив головою після подачі з флангу.

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