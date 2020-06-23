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Гольова феєрія Мілана у відеоогляді матчу проти Лечче

00:50 - Читать на русском
Гольова феєрія Мілана у відеоогляді матчу проти Лечче
Радість "россонері" / твіттер Мілана

У рамках 27-го туру італійської Серії А Мілан розгромив Лечче на виїзді. Дивіться відео забитих м'ячів і найцікавіших моментів поєдинку.

53’ Марко Манкозу
 
Саму Кастільєхо 26’
Джакомо Бонавентура 55’
Анте Ребіч 57’
Рафаель Леау 72’
26’ Саму Кастільєхо
53’ Марко Манкозу
55’ Джакомо Бонавентура
57’ Анте Ребіч
72’ Рафаель Леау

Гості відкрили рахунок на 26-й хвилині зусиллями Кастільєхо, який замкнув простріл Чалханоглу. "Жовто-червоні" забили у відповідь ще до перерви, але гол скасували через VAR.

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Щоправда, Лечче таки зрівняв рахунок на старті другого тайму – Манкозу впевнено реалізував пенальті. Однак, далі на полі була лише одна команда. Міланці спочатку забили двічі впродовж трьох хвилин, коли Бонавентура вдало зіграв на добиванні, а Ребіч реалізував вихід віч-на-віч із кіпером. А потім господарів добив Леау – молодий нападник забив головою після подачі з флангу.

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