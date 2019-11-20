Гольова феєрія майбутнього суперника України у відеоогляді матчу Нідерланди – Естонія – 5:0

Нідерланди розгромили Естонію у 10-му турі кваліфікації до чемпіонату Європи-2020. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку.

Нідерланди – Естонія – 5:0

Голи: Вейналдум, 6, 66, 79, Аке, 19, Боаду, 87

Нідерланди – перший суперник збірної України на Євро-2020

Нідерланди розгромили Естонію, однак залишилися в групі С за спиною Німеччини, яка побила Північну Ірландію. Ці результати напряму стосуються збірної України – тепер ми зіграємо на Євро-2020 з Нідерландами, а весь груповий етап, відповідно, проведемо в Амстердамі та Бухаресті.

Також зауважимо, що хет-трик Джорджініо Вейналдума став першим за останні 6 років для гравців збірної Нідерландів у складі національної команди.

Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди зіграють з Україною у фінальній частині