У матчі 2-го туру Ліги чемпіонів Манчестер Юнайтед розгромив РБ Лейпциг. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

У групі Н Манчестер Юнайтед каменя на камені не залишив від РБ Лейпциг. В середині першого тайму рахунок відкрив Мейсон Грінвуд. Доволі рівна гра команд не віщувала розгрому, який, однак, розпочався з 76-ї хвилини.

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Рашфорд протягом двох хвилин фактично зняв питання про переможця у матчі, а вже у доданий час оформив хет-трик. Поміж голами Маркуса встиг відзначитись також Антоні Марсьяль.

Як наслідок, перемога принесла манкуніанцям 6 балів і перше місце у групі, РБ Лейпциг ділить 3-4 сходинку з ПСЖ, а замикає квартет Істанбул Башакшехір – турки поки без очок.

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