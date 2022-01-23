Металіст не залишив каменя на камені від болгарської Славії. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Контрольні матчі 2021/22

Металіст – Славія Софія – 5:0

Голи: Підлепенець, 2, Рязанцев, 46, Мізюк, 53, Мурза, 55, Сарапій, 78

Вже на 2 хвилині Підлепенець відкрив рахунок у зустрічі завдяки асисту Ріаскоса, а Рязанцев по перерві подвоїв перевагу. Ефектним вийшов гол Мізюка, який добив м'яч у ворота після того, як удар одноклубника через себе влучив у хрестовину. Мурза замкнув навіс з кутового, а крапку в зустрічі поставив Сарапій.

Металіст знищив софійську Славію в спарингу, відвантаживши 5 м'ячів

Додамо, що наступним суперником харківського клубу стане Слован Ліберець (24 січня). Також Металіст зіграє у спарингах з польськими Радом'яком та Вартою.