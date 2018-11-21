Голова Асоціації європейських клубів розповів, коли з'явиться третій єврокубок

Голова Асоціації європейських клубів Андреа Аньєллі розповів про створення УЄФА ще одного європейського турніру.

"Ми працювали над розробкою третього турніру європейського рівня, зараз ми чекаємо схвалення цієї ідеї від Виконавчого комітету в грудні.

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Якщо проект буде схвалено, то третій турнір з'явиться після 2024 року. Якщо ще заглянути трохи вперед, то ми маємо намір змінити міжнародний календар.

Нам потрібно організувати так, щоб чемпіонати країн відповідали міжнародним турнірам. Необхідно вивчити питання роботи трансферних вікон.

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Нам потрібно знайти баланс між внутрішніми змаганнями і міжнародними, залишити в календарі час для відпустки. Як тільки все це буде вирішено, ми зможемо вибрати формат нового турніру", – цитує Аньєллі Sky Italia.