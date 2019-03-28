Голова Асоціації професіональних футболістів Англії покине свою посаду після 38 років роботи

Голова Асоціації професіональних футболістів Англії Гордон Тейлор більше не працюватиме на своїй посаді після майже 40 років роботи.

Гордон Тейлор повідомив, що більше не займатиме посаду голови Асоціації професіональних футболістів Англії, передає Sky Sports.

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Фахівець працював на цій посаді майже 40 років, прийшовши в 1981 році. Фахівець протягом 5 років не зможе виконувати іншу роль у ПФА. Тейлор буде присутнім на зборі організації в Манчестері, а після цього офіційно оголосить про відставку.

Тейлор за останні 12 років заробив 20 млн фунтів, що зробило його найбагатшим очільником організації.