Представники збірної України віддали свої голоси за найкращого гравця та тренера у 2022 році.

Як виявилося, у списках ФІФА, де зазначається, як проголосували гравець та тренер тієї чи іншої національної збірної, Україну в статусі тренера представляв Руслан Ротань.

Найкращі гравець і тренер року: як голосували Петраков і Ярмоленко

Так, Руслан Петрович обрав трійку найкращих гравців 2022 року: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Карім Бензема. Серед наставників, за його версією, найкращим був Карло Анчелотті, а друге та третє місця дістались Хосепу Гвардіолі та Ліонелю Скалоні.

Цікаво, що УАФ досі не оголосила Руслана Ротаня головним тренером збірної України. Вже 26 березня на "синьо-жовтих" чекає поєдинок проти Англії на Вемблі в рамках відбору на Євро-2024.