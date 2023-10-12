"Голос суддів взагалі не чутно, а в них є що сказати": президент Вереса – про зустріч з комітетом арбітрів УАФ
Президент Вереса Іван Надєїн прокоментував зустріч представників клубів УПЛ із Комітетом арбітрів УАФ.
"Насправді, ми перший раз були на такій зустрічі. Комітет арбітрів розібрав найскандальніші епізоди останніх турів і пояснив дуже багато правильних речей.
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Я вважаю, що ми реально маємо почути арбітрів, бо на сьогодні їхній голос взагалі не чутно, а в них є що сказати. І це, напевне, найголовніше. Тому ми запропонували зробити пряму трансляцію, здається, 26 жовтня на YouTube-каналі УАФ, щоб Комітет арбітрів розібрав хоча б 5 найрезонансніших епізодів і пояснив ті рішення, які приймали арбітри.
Насправді це дуже важливо, бо виходить так, що з 10 вболівальників 9 впевнені, що є якась там суддівська мафія, що є непрозорість, що все куплено, продано і так далі. Як мінімум, треба почути іншу сторону, а ми арбітрів якраз і не чуємо", – поділився Надєїн у коментарі Tribuna.
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