"Насправді, ми перший раз були на такій зустрічі. Комітет арбітрів розібрав найскандальніші епізоди останніх турів і пояснив дуже багато правильних речей.

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Я вважаю, що ми реально маємо почути арбітрів, бо на сьогодні їхній голос взагалі не чутно, а в них є що сказати. І це, напевне, найголовніше. Тому ми запропонували зробити пряму трансляцію, здається, 26 жовтня на YouTube-каналі УАФ, щоб Комітет арбітрів розібрав хоча б 5 найрезонансніших епізодів і пояснив ті рішення, які приймали арбітри.

Насправді це дуже важливо, бо виходить так, що з 10 вболівальників 9 впевнені, що є якась там суддівська мафія, що є непрозорість, що все куплено, продано і так далі. Як мінімум, треба почути іншу сторону, а ми арбітрів якраз і не чуємо", – поділився Надєїн у коментарі Tribuna.

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