Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 33-річного хавбека. Подробиці контракту не розголошуються.

Западня офіційно перейшов у Металіст 1925

Останнім клубом Голодюка був Минай, за який він виступав півроку – 11 матчів без результативних дій. Досвідчений півзахисник також встиг пограти у Карпатах, Ворсклі, Халадаші та Залаегерсегу. Свого часу провів 15 матчів за молодіжну збірну України.

Додамо, що Металіст 1925 пішов зимувати на п'ятій сходинці Першої ліги – до зони підвищення в еліту всього три очки.

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