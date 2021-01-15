Голодюк підписав контракт з Металістом 1925
08:52 - Читать на русском
Півзахисник Олег Голодюк продовжить кар'єру на рівні Першої ліги.
Металіст 1925 на своєму офіційному сайті оголосив про підписання 33-річного хавбека. Подробиці контракту не розголошуються.
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Останнім клубом Голодюка був Минай, за який він виступав півроку – 11 матчів без результативних дій. Досвідчений півзахисник також встиг пограти у Карпатах, Ворсклі, Халадаші та Залаегерсегу. Свого часу провів 15 матчів за молодіжну збірну України.
Додамо, що Металіст 1925 пішов зимувати на п'ятій сходинці Першої ліги – до зони підвищення в еліту всього три очки.
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