"Закономірна перемога Вереса, у них сьогодні на полі був колектив, люди бились один за одного, чого нам не вистачало. Думаю, це головна причина сьогоднішньої поразки. Чому суперник виглядав свіжіше? Нічого нового вам не скажу. Напевно, підготовка не така, психологічний стан футболістів, багато факторів. Складне запитання.

Металіст 1925 – Верес – 1:4 – відео голів і огляд другого поспіль фіаско команди Едмара

Таке враження складається, що хлопці на тренування виходять з більшим бажанням, ніж на гру. З чим це пов‘язано? Можливо, переживають за результат і це на них тисне. Треба працювати далі, у нас через два дні дуже складна гра проти Металіста. Немає іншого виходу, як працювати. Вони це розуміють, але чому у них не виходить виконувати те, що вони роблять на тренуваннях, битися один за одного, будемо розбиратися. Хоча у нас дуже мало часу до наступної гри.

Чи є у клубі проблеми? У Вересі, наприклад, добре платять за перемоги... У нас проблем ніяких. Я не буду коментувати фінансові питання Вереса. У нас все платять. Ставлення керівництва до клубу просто ідеальне. Це не причина сьогоднішньої поразки, це точно. Лише двічі пробили по воротах, чому така погана реалізація? Та ми й вдарили два в площину та п‘ять загалом. Це дуже мало. Будемо відпрацьовувати на тренуваннях, мало агресії – ми самі це все бачимо.

Чому сьогодні так сталось, мені важко сказати, треба проаналізувати, поговорити с хлопцями. Вони розуміють, у якій і ми зараз ситуації. Якби я зараз щось говорив чи Едмар, це виглядало б смішно. Ми тренуємо команду десять днів чи два тижні. Ми будемо разом з командою сідати і розбиратися, що сьогодні трапилось", – поділився Голодюк у коментарі офіційному сайту Металісту 1925.

Нагадаємо, харків'яни розгромно програли вже в другому поспіль матчі – Верес розбив Металіст 1925 з рахунком 4:1, а в попередньому турі Зоря розгромила з рахунком 3:0.

Верес розгромив Металіст 1925 і наблизився до зони єврокубків – Едмар не може виправити жахіття харків'ян