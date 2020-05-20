"Голодним там немає чого сидіти": бразильському легіонеру довелося втекти зі Львова

Головний тренер білоруського Торпедо-БелАЗ Юрій Пунтус розкрив подробиці переходу півзахисника Ліпе Велозу з ФК Львів.

"Бразильців дуже багато добротних. Але є мільйонні контракти. Нам таких не підписати. Сьогодні Рамос і Ліпе в середині за контрактами в Торпедо-БелАЗ. Ми ж все-таки їх реанімували. Особливо Ліпе. Ви ж знаєте його долю. Йому довелося втекти зі Львова. Там йому було нестерпно важко перебувати. Він півроку взагалі не грав, але я знав, кого беру.

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Його команді доводилося їздити на тури на автобусі. Україна – це не Білорусь. Це дорога по 20-25 годин. Плюс не балували харчуванням. І невиплата зарплати. Він вирішив, що безкоштовно і голодним там немає чого сидіти", – розповів Пунтус в інтерв'ю виданню Большой футбол.

Нагадаємо, Велозу приєднався до Львова у лютому 2019 року. У сезоні 2018/19 зіграв за "синьо-золотих" 12 матчів та відзначився одним забитим голом. У поточному сезоні не провів за команду жодного поєдинку через отриману травму і проходив реабілітацію на батьківщині. 31 березня 2020 року став гравцем білоруського клубу Торпедо-БелАЗ.

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