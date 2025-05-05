Інтер і Наполі вже гарантували собі Лігу чемпіонів на наступний сезон. Третя путівка має залишитися за Аталантою, а от четверта (остання для Серії А) може стати справжнім яблуком розбрату для Роми, Лаціо, Ювентуса та Болоньї.

Рома в цьому сезоні – наочний доказ, що дива у футболі трапляються. Команда Артема Довбика починала 2025 рік на десятому місці в турнірній таблиці Серії А, лише на одне очко випереджаючи Емполі, до якого згодом приєднався Віктор Коваленко. До зони вильоту було шість очок, до зони єврокубків – удвічі більше. Про Лігу чемпіонів, яка до старту кампанії декларувалася як головна ціль, уже навіть перестали говори. А дарма.

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За три тури до фінішу Серії А 2024/25 "джалороссі" мають феноменальний відрізок із 19-ти матчів без поразок. Після Нового року жодна команда в топ-чемпіонатах не набрала більше очок, ніж хлопці Клаудіо Раньєрі. Ці успіхи на додачу до кризових періодів усіх конкурентів зробили Рому безпосередньою учасницею найбільшої інтриги наприкінці сезону.

Прямо зараз боротьба за четверте місце в Лізі чемпіонів від Італії цікавіша, ніж за Скудетто. Там наразі все в руках Наполі, а тут стає все більш незрозумілим і заплутаним з кожним туром. Перемога над Фіорентиною та нічия між Ювентусом і Болоньєю в паралельному матчі призвели до того, що Рома, Лаціо і туринці мають однакову кількість очок – по 63. Зовсім поруч і "россоблу", в яких лише на один пункт менше.

За таких обставин саме час нагадати, як регламент Серії А буде розв'язувати цей вузол. Якщо три або більше команд фінішують з рівною кількістю очок, усе вирішать результати матчів між ними. Якщо спрощено, то буде імпровізована турнірна таблиця – лише з клубами, які мають порівну очок. Критерії для визначення переможця наступні (в порядку значущості): очки в матчах між собою, різниця м'ячів в матчах між собою, загальна різниця м'ячів, загальна кількість забитих м'ячів, жереб.

Прямо зараз усе на користь Роми, але з нюансом. Підопічні Клаудіо Раньєрі набрали 6 очок проти Ювентуса та Лаціо, туринці – 5, "орли" ж мають лише один бал в лобових зустрічах. Однак уже в наступному турі "Стара синьйора" гратиме проти Лаціо, тож мінімум одна з команд набере очки. Ромі тут вигідно вболівати за своїх ворогів зі столиці. Навіть нічия в цьому поєдинку буде на користь "вовків".

Якщо Ювентус поділить очки з Лаціо, то зможе лише наздогнати Рому. Тоді всередині цього тріо туринці та "джалороссі" матимуть по шість залікових пунктів, але різниця м'ячів буде на користь столичного клубу. Будь-яка нічия на Стадіо Олімпіко не дасть "б'янконері" покращити цей аспект. Тож якщо ці три колективи й фінішують з однаковою кількістю очок, то Рома буде з-поміж них першою, бо в очних матчах має різницю м'ячів +2, а Юве матиме +1, Лаціо в мінусах. Втім, будь-яка перемога підопічних Ігора Тудора в столиці зробить фаворитами саме їх.

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Тепер іще фантастичніше – сценарій для чотирьох команд з однаковою кількістю очок на фініші. Йдеться про Болонью, яка відстає від тріо лише на один пункт. Такий сценарій уже викидає із боротьби представників столиці. Рома у матчах всередині цього квартету набрала 7 очок, Лаціо теж може набрати сім (якщо переможе Ювентус), але однаково це менше, ніж мають "россоблу" – 9.

Тому шанси випередити Болонью ще мають лишень туринці. Наразі у Ювентуса 7 пунктів, тому необхідно перемагати "орлів". Як бачимо, для "б'янконері" за обох сценаріїв вкрай бажано наступної суботи привезти зі столиці три очки. А загалом щодо сценарію з квартетом рівних напевно можна сказати лише одне – рахувати різницю м'ячів точно не доведеться.

Звісно, зараз це більше фантазії. Про ці сценарії цікаво розмірковувати, бо ж заплутано, але дуже мало шансів побачити таке в реальності. Зрештою, після прочитання цього тексту ви вже будете до них готовими. Однак календар на останні три тури Серії А і здоровий глузд підказують, що все завершиться більш прозаїчно.

Як і казав кілька тижнів тому Клаудіо Раньєрі, все в руках Ювентуса, особливо в разі перемоги над Лаціо. А якщо ще й не втрачати очок з Удінезе й Венецією, то навіть теоретично зупинити туринців зможе лише Рома – теж якщо виграє всі останні матчі. Тоді ці два клуби фінішують з однаковою кількістю очок. А оскільки між собою вони два рази розписали нічию, то на авансцену вийдуть голи.

Зараз у Ювентуса 52 забитих і 32 пропущених, у Роми 50 і 32 відповідно. Теж усе надзвичайно близько. Тож заради Ліги чемпіонів у останніх турах потрібно буде не лише перемагати, а й робити це впевнено. Кумедно говорити про це в контексті команд, одна з яких лідер топ-чемпіонатів Європи за перемогами 1:0, а инша за три останні місяці лише раз мала перевагу над суперником у два голи й жодного разу не було більше. Як то кажуть, успіхів їм в цій боротьбі.

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