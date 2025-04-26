Англійський Рексем за тур до фінішу гарантував собі місце в Чемпіоншипі. Неймовірне звершення, якого не бачив Туманний Альбіон.

Англія, Ліга 1, 45 тур

Рексем – Чарльтон – 3:0

Голи: Рахбон, 15, Сміт, 18, 81

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За тур до кінця Ліги 1 команда, що належить американському акторові, забезпечила собі другу сходинку в таблиці третього за силою дивізіону Англії. Таким чином, наступного сезону Рексем виступатиме в Чемпіоншипі.

Клуб, яким володіють голлівудські зірки Раян Рейнольдс та Роб Макелхенні, став першою командою в історії, яка оформила три поспіль підвищення в класі в п'яти найвищих дивізіонах англійського футболу: підвищення до Ліги 2 (4-й за силою дивізіон) в сезоні-2022/23, підвищення до Ліги 1 в сезоні-2023/24 і вихід до Чемпіоншипу в сезоні-2024/25.

Town are going up olé olé



️ #WxmAFC pic.twitter.com/nmsNqKeERE — Wrexham AFC (@Wrexham_AFC) April 26, 2025