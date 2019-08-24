Голлівудська зірка придбав акції клубу, який скоро розпочне свої виступи в МЛС

У списку зіркових власників американських клубів відбулося чергове поповнення.

Відомий актор та продюсер Меттью Макконахі придбав акції техаського клубу Остін.

Кавані може стати першою зіркою у клубі Бекхема

Нова команда голлівудської зірки була заснована в січні цього року. Очікується, що вона розпочне свої виступи в МЛС у 2021 році.

"Я вважаю, що м'яч – найкращий винахід в історії. Подивіться на Остін – у нас одне з найбільш багатонаціональних міст в світі, міжнародний пункт призначення. І це футбольне місто", – цитує актора офіційний твіттер клубу.

Зірка Top Gear Джеремі Кларксон спробував затролити хавбека Лестера й отримав гідну відсіч

Таким чином Макконахі зможе поборотися з Девідом Бекхемом, який також володіє майбутнім клубом МЛС. Щоправда, Інтер Маямі зіркового британця розпочне свої виступи вже у сезоні 2020.