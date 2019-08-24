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Голлівудська зірка придбав акції клубу, який скоро розпочне свої виступи в МЛС

11:28 348 Читать на русском
Голлівудська зірка придбав акції клубу, який скоро розпочне свої виступи в МЛС
Меттью Макконахі у ролі Раста Коула / Епізод із серіалу True Detective

У списку зіркових власників американських клубів відбулося чергове поповнення.

Відомий актор та продюсер Меттью Макконахі придбав акції техаського клубу Остін.

Кавані може стати першою зіркою у клубі Бекхема

Нова команда голлівудської зірки була заснована в січні цього року. Очікується, що вона розпочне свої виступи в МЛС у 2021 році.

"Я вважаю, що м'яч – найкращий винахід в історії. Подивіться на Остін – у нас одне з найбільш багатонаціональних міст в світі, міжнародний пункт призначення. І це футбольне місто", – цитує актора офіційний твіттер клубу.

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Таким чином Макконахі зможе поборотися з Девідом Бекхемом, який також володіє майбутнім клубом МЛС. Щоправда, Інтер Маямі зіркового британця розпочне свої виступи вже у сезоні 2020.

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