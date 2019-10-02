Голліні після поразки від Шахтаря назвав ціль Аталанти в Лізі чемпіонів

Голкіпер Аталанти П'єрлуїджі Голліні поділився враженнями після поразки в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Шахтаря.

"Наприкінці поєдинку ми пропустили контратаку, яка зіпсувала чарівний вечір за десять секунд. Таке іноді трапляється... У нас було дуже багато шансів в матчі, ми провели відмінну гру, проте зазнали поразки.

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Ті, хто бачив матч у Загребі, розуміють, що це було непорозуміння. Сьогодні Аталанта була на рівні з Шахтарем, в цьому немає сумнівів.

Грати на Сан-Сіро було захоплююче. Це був прекрасний вечір, затьмарений лише підсумковим результатом. Але ми знаємо, що фанати завжди з нами, і ми ще порадуємо їх. Постараємося зробити все можливе в Лізі чемпіонів, але не повинні залишати поза увагою чемпіонат Італії. Ми знаємо, наскільки це важливо для нас", – цитує Голліні Сalcioatalanta.it.

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