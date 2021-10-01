Прикрий епізод трапився під час домашнього матчу Антверпена проти Айнтрахта в рамках ЛЄ.

Айнтрахт на виїзді мінімально здолав Антверпен (1:0) під час поєдинку другого туру групового етапу ЛЄ, але свято футболу зіпсував інцидент з фанами господарів.

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Вболівальники під час гри запалили піротехніку та жбурляли її на поле, одна з петард впала біля ніг воротаря гостей Кевіна Траппа та вибухнула. Голкіпер німецької команди впав на газон, лікарі кілька хвилин приводили гравця до тями, але Кевін все ж зумів продовжити поєдинок.

За інформацією RTL УЄФА ініціює розслідування цього інциденту, а бельгійському клубу загрожуватиме великий штраф.

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